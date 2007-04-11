Зварич: коалиция продемонстировала стремление “расчленить” Украину (фото)

Появление на Майдане Незалежности флага с двуглавым орлом свидетельствует об абсолютном ориентировании коалиции на Россию.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, сказал постоянный представитель Президента в парламенте Роман ЗВАРИЧ, комментируя факт появления на Майдане Независимости антигосударственных флагов так называемой "Донецкой республики" – с черной, синей и красной горизонтальными полосами и гербом Российской Федерации, двуглавым орлом.

“Факт появления на Майдане Незалежности флага так называемой “Донецкой республики” очередной раз четко свидетельствует об определенной политической направленности “коалициантов”, - сказал Р.ЗВАРИЧ и добавил: “Во-первых, их перманентное желание “расчленить” Украину, которое они в первый раз продемонстрировали в Северодонецке в 2004-м году, а, во-вторых, это свидетельствует об абсолютном ориентировании “антикризисной” коалиции на Россию”.

По его словам, “такая демонстрация “антикризовиками” своих политических вкусов только лишний раз подтверждает утверждение “Нашей Украины” об антигосударственном характере деятельности “антикризисной” коалиции и правительства”.

Р.ЗВАРИЧ также заметил, что “коалицианты” таким способом отреагировали на то, что сегодня центр Киева стал, как и два года назад, полностью оранжевым – лентами связаны деревья на Европейской площади и Крещатике. “Они очень нервничают, когда видят оранжевый цвет, - сказал представитель Президента, - поэтому они решили предпринять “ответный шаг”.

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН