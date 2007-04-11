Зварич: коалиция продемонстировала стремление “расчленить” Украину (фото)
Флаг "Донецкой республики" на Майдане
Появление на Майдане Незалежности флага с двуглавым орлом свидетельствует об абсолютном ориентировании коалиции на Россию.
|В Нашей Украине считают, что таким образом коалиция отреагировала на появление оранжевых ленточек в районе Европейской площади. Фото УНИАН
Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, сказал постоянный представитель Президента в парламенте Роман ЗВАРИЧ, комментируя факт появления на Майдане Независимости антигосударственных флагов так называемой "Донецкой республики" – с черной, синей и красной горизонтальными полосами и гербом Российской Федерации, двуглавым орлом.
“Факт появления на Майдане Незалежности флага так называемой “Донецкой республики” очередной раз четко свидетельствует об определенной политической направленности “коалициантов”, - сказал Р.ЗВАРИЧ и добавил: “Во-первых, их перманентное желание “расчленить” Украину, которое они в первый раз продемонстрировали в Северодонецке в 2004-м году, а, во-вторых, это свидетельствует об абсолютном ориентировании “антикризисной” коалиции на Россию”.
|Сторонники коалиции в среду вышли на Майдан с флагом ”Донецкой республики”. Фото УНИАН
По его словам, “такая демонстрация “антикризовиками” своих политических вкусов только лишний раз подтверждает утверждение “Нашей Украины” об антигосударственном характере деятельности “антикризисной” коалиции и правительства”.
Р.ЗВАРИЧ также заметил, что “коалицианты” таким способом отреагировали на то, что сегодня центр Киева стал, как и два года назад, полностью оранжевым – лентами связаны деревья на Европейской площади и Крещатике. “Они очень нервничают, когда видят оранжевый цвет, - сказал представитель Президента, - поэтому они решили предпринять “ответный шаг”.
Фото Сергея Светлицкого / УНИАН