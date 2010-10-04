В Крыму CБУ открыла «горячую линию» для жалоб о нарушениях на выборах
03:19, 04 октября 2010Политика
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Телефон работает круглосуточно
Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму открыло «горячую линию» в Симферополе для получения жалоб о нарушениях законодательства на местных выборах на полуострове.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службу крымского управления СБУ.
По телефону можно сообщить о противоправных действиях, расследование которых отнесено законом к компетенции спецслужбы, и правонарушениях в ходе избирательного процесса.
Номер - (0652) 27-40-84. Телефон работает круглосуточно, уверяет пресс-служба.
Телефоны доверия есть также в подразделениях CБУ в регионах Крыма.
Местные выборы пройдут 31 октября.
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