В Крыму CБУ открыла «горячую линию» для жалоб о нарушениях на выборах

Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму открыло «горячую линию» в Симферополе для получения жалоб о нарушениях законодательства на местных выборах на полуострове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службу крымского управления СБУ.

По телефону можно сообщить о противоправных действиях, расследование которых отнесено законом к компетенции спецслужбы, и правонарушениях в ходе избирательного процесса.

Номер - (0652) 27-40-84. Телефон работает круглосуточно, уверяет пресс-служба.

Телефоны доверия есть также в подразделениях CБУ в регионах Крыма.

Местные выборы пройдут 31 октября.