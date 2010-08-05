Ветвицкий призывает ужесточить борьбу с игорным бизнесом

Правоохранительные органы Украины должны получить дополнительные полномочия для борьбы с игорным бизнесом.

Об этом народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) заявил в комментарии УНИАН.

По мнению политика, новые возможности милиции в борьбе с деятельностью казино и интерактивных игровых клубов могут быть обеспечены принятием проекта Закона«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине», инициированного Сергеем ВЛАСЕНКО (фракция БЮТ).

«Этим законопроектом предлагается дать право милиции в обход налоговой направлять акты о нарушении запрета на игорный бизнес в суд. Сегодня милиция лишена этой возможности – в настоящее время сотрудники органов милиции направляют протокол о нарушении закона в налоговую службу. После этого уже сотрудники налоговой службы подают исковые заявления в суд о наложении штрафа в отношении нарушителя закона. Естественно, такая процедура затягивает процесс судопроизводства, и, следовательно, многие дела просто не доходят до судов вообще», – отметил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Он считает, что новые полномочия милиции в этой сфере уже за короткое время смогут значительно улучшить ситуацию.

«Действующая система фиксирования нарушений и привлечения к ответственности нарушителей закона о запрете игорного бизнеса абсолютно неэффективна и служит лишь имитацией контроля за соблюдением закона. Законодательная власть должна усовершенствовать методы контроля за его соблюдением», – считает депутат.

Бютовец также обратил внимание на отсутствие голосов коалиции в поддержку этого законопроекта.

«Коалиция сегодня много говорит о заботе про народ, но как только дело касается действительно социально важных и значимых законопроектов, способных реально улучшить жизнь и защитить права каждого украинца, то поддержки от большинства в парламенте нет. Вот и за этот законопроект коалиция дала ровно ноль голосов. Выводы напрашиваются сами собой – игорное лобби в коалиции процветает», – подчеркнул Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Он также выразил уверенность, что фракция БЮТ не будет поддерживать законопроект, проталкиваемый председателем Госкомпредпринимательства Украины Михаилом БРОДСКИМ, направленный на возобновление легализации игорного бизнеса. «Фракция не поддержит этот законопроект. Мы не будем возобновлять игорный бизнес, который приносит людям в семьи беды и несчастья, развивает в Украине криминал. Здесь нужно поставить точку», – резюмировал политик.

Справка УНИАН. Законопроектом № 5349 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно соблюдения законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине», зарегистрированным в Верховной Раде Украины С.ВЛАСЕНКО 16 ноября 2009 года, предлагается наделить органы милиции правами составления протоколов о нарушении закона в области игорного бизнеса, а также подачи судебных исков к предпринимателям, которые не прекратили ведение данной деятельности на территории Украины.

Однако, во время голосования в парламентезаконопроект набрал лишь 129 голосов – 110 от БЮТ и 19 – от НУ–НС, ни одного голоса в поддержку законопроекта не дали фракции Партии регионов, Блока Литвина и КПУ. Голосами 340 народных депутатов законопроект был отправлен на повторное первое чтение.