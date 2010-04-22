У севастопольских коммунистов - эйфория и радость за "наших братьев"

Севастопольские коммунисты заявляют, что даже не ожидали такого быстрого решения вопроса по Черноморскому флоту России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый секретарь горкома КПУ, лидер фракции «Трудовой Севастополь» в горсовете Севастополя Василий ПАРХОМЕНКО в программе «Политические диалоги» телеканала «Севастополь» (логотип - «Народный канал»), комментируя вчерашнее подписание президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Харькове соглашения о ЧФ РФ.

«Даже мы, оптимисты в этом вопросе, не ожидали, что так быстро, и на такой длительный срок будет решен вопрос пребывания ЧФ РФ», сказал В.ПАРХОМЕНКО.

При этом он подчеркнул, что «кроме той эйфории, кроме радости за наших братьев, мы понимаем, что ЧФ РФ в Севастополе - это гарантия стабильности всего Черноморского региона, всего Черноморского бассейна на долгие годы, это гарантия дружбы двух наших народов».

Как добавил депутат, «мы понимаем, что на севастопольское руководство это накладывает особые обязательства. Виктор ЯНУКОВИЧ озвучил цифру: 42 млрд. дол. США получает преференций Украина за счет удешевления цены на газ. А мы понимаем, что это плата России за пребывание здесь Черноморского флота. И сейчас надо четко ставить перед правительством вопрос: какова доля Севастополя, сколько Севастополь получит на развитие нашего города за счет долгосрочного пребывания здесь ЧФ РФ?». По словам первого секретаря горкома КПУ, «мы прекрасно понимаем, что, базируясь столь долго в Севастополе, ЧФ РФ будет модернизироваться». Поэтому, по мнению В.ПАРХОМЕНКО, «появляется хорошая возможность развития, восстановления судостроения, судоремонта в нашем городе». Как считает депутат горсовета, «подписание такого важного договора - это, по сути дела, может быть толчок в развитии Севастополя на долгие годы вперед, если экономическая составляющая этого договора будет использована севастопольским руководством в полном объеме».

По мнению В.ПАРХОМЕНКО, «для нас, конечно, куда важнее вот такие аспекты, как перспектива нормальных, деловых, братских взаимоотношений с Россией, гарантии безопасности, которые ЧФ РФ гарантирует России и Украине в Черноморском бассейне».

Как добавил лидер севастопольских коммунистов, «по настроениям моих киевских коллег, знаю: есть все возможности 27 апреля ратифицировать этот договор».