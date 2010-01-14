Янукович назвал одну из самых больших ошибок в отношениях с Россией

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на посту Президента Украины будет строить такие отношения с Российской Федерацией, о которых мечтают украинский и российский народы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Харькове.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, он возобновит добрососедские отношения с Российской Федерацией, и они станут такими, «о которых в истории отношений народов Украины и России всегда мечтали люди».

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что самой главной ошибкой действующей украинской власти в отношениях с Россией была попытка проводить политику, которую не поддерживают украинский и российский народы, а потому она обречена на провал.

Среди наибольших ошибок в этой сфере кандидат в президенты отметил попытку «втянуть Украину в российско-грузинский конфликт». «Это была большая ошибка украинской власти», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, на уточняющий вопрос журналистов, как будут развиваться украинско-российские отношения, если Президентом станет, например, Юлия ТИМОШЕНКО, лидер Партии регионов ответил: «Если» не будет».