Яценюк считает, что ОН и ОНА поделили технических кандидатов между собой

Подсчет голосов на выборах Президента Украины от политической партии «Фронт перемен» будут контролировать 105 тысяч наблюдателей на избирательных участках всех уровней.

Об этом сообщил кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК в эфире программы «Патриот Live» в Запорожье, которую транслировали два местных телеканала, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Он признал, что существуют определенные проблемы с финансированием избирательной кампании.

В то же время А.ЯЦЕНЮК опроверг информацию о том, что из-за этих проблем «Фронт перемен» покидают активисты. «Проблемы есть у всех, не только у меня, но из 105 тысяч членов избирательных комиссий и наблюдателей от «Фронта перемен» ушли всего четыре человека. Оценивайте – много это или мало», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что у него нет никаких сомнений “в попытках фальсифицировать выборы”. По его словам, это происходит уже сейчас – через подкуп избирателей. Он сообщил, что в этом ему сознавались люди на митингах-телемостах, во время которых он общался с жителями почти 700 населенных пунктов.

Кандидат в президенты также отметил, что будут фальсифицировать результаты выборов также при помощи членов избирательных комиссий.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что технические кандидаты на выборах нужны кое-кому не только для контрагитации, но и для того, чтобы “иметь в избирательных комиссиях людей, которые принадлежат «Ей» или «Ему». По его словам, “они разделили этих технических кандидатов между собой”. Он считает, что члены комиссий от технических кандидатов будут “выполнять определенную функцию - в тех окружных комиссиях, где результат ЯЦЕНЮКА будет высоким, будут делать так: будут поднимать бюллетень и называть другую фамилию, хотя там будет стоять «ЯЦЕНЮК». “Это старая технология, которую они также будут применять. И их члены комиссий подпишутся (под протоколом)», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК заявил, что готов защитить голоса своих избирателей. Он добавил, что “именно поэтому у нас 105 тысяч людей в избирательных комиссиях”. “Я этим горжусь. Политическая партия «Фронт перемен», несмотря на все трудности, имеет 105 тысяч «штыков», которые защитят результат, хотя я прекрасно понимаю, что у меня будут пытаться украсть голоса», - добавил кандидат в президенты.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что партия «Фронт перемен» отличается от других политических сил тем, что «не продает места в списках».

«К сожалению, в Украине считают, что если ты хочешь быть сильным, то должен обязательно быть похожим на них – на «Нее» и на «Него»: у тебя (в партии) должны быть два десятка олигархов, куча депутатов-коррупционеров и местных властей», - добавил он. По его словам, речь идет о том, что “ты должен собрать деньги, сделать такой большой «политический магазин» и карабкаться зубами и ногами к власти”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что пошел «другим путем». «У меня нет олигархов, наша политическая сила не продает места, она не торгует страной. Только у такой политической силы есть будущее, только такая политическая сила может действительно построить страну», - отметил А.ЯЦЕНЮК.