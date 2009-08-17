Андриевский считает незаконными новые тарифы на ЖКУ в Киеве

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве – незаконные. Об этом в интервью журналистам заявил один из лидеров Блока Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

По мнению оппозиционного политика, ни Черновецкий, ни Голубченко как представители КГГА, не имели права повышать тарифы единоличным решением, поскольку это - в компетенции исключительного исполнительного органа Киеврады, а он на данный момент не создан.

«В соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О местных государственных администрациях» председатель КГГА, а тем более его заместители, не могут устанавливать цену или тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Тарифы на ЖКУ устанавливаются решением исполнительного органа Киевсовета, который в VI созыве до этого времени не создан», – подчеркивает Дмитрий Андриевский.

Кроме этого, по словам депутата, в соответствии с Законом Украины «О Кабинете министров Украины» распоряжения Черновецкого, которые противоречат законодательству Украины, в любой момент могут быть приостановлены КМУ с одновременным представлением Президенту Украины предложений относительно их отмены.

«Кабинет министров в соответствии со своими полномочиями осуществляет постоянный контроль за выполнением органами исполнительной власти Конституции Украины и других законодательных актов и принимает меры в случае их нарушения», – отмечает Дмитрий Андриевский.

Учитывая эти факты, Дмитрий Андриевский считает, что тарифы на централизованное водоснабжение, отопление и содержание домов и придомовых территорий, которые с 1 июня в столице вдвое выросли вдвое, являются незаконными.