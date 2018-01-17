Янукович намерен вернуться в Украину - адвокат

Бывший президент Украины Виктор Янукович планирует вернуться в Украину из России.

Об этом сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк в перерыве заседания Оболонского суда Киева, передает Newsone.

"Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой", - уточнил Сердюк.

По его словам, Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, "в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование".

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Также Сердюк рассказал, что допросы Януковича не проводятся из-за якобы не желания украинской стороны.

"Ни один следователь ни по одному делу не желает провести его допрос", - сказал юрист. Защита Януковича уверяет, что неоднократно обращалась в суд с просьбой допросить его.

Как известно, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.