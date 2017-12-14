Суд отклонил ходатайство о просмотре видеозаписи допроса Януковича

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева отказала адвокату Виталию Сердюку в просмотре видеозаписи допроса экс-президента Виктора Януковича в Святошинском районном суде во время рассмотрении дела о массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время рассмотрения дела в Оболонском суде о совершении Януковичем госизмены Сердюк подал ходатайство с просьбой просмотреть запись этого допроса, где Янукович говорил дистанционно из Российской Федерации.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что пока это ходатайство суд не удовлетворил, поскольку у Януковича есть возможность непосредственно прибыть в Оболонский райсуд и дать показания или дать показания дистанционно через видеоконференцию.

Однако, по словам Девятко, если этого не удастся сделать, то суд может вернуться к рассмотрению ходатайства Сердюка о просмотре видеодопроса Януковича.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи с Ростовом-на-Дону состоялся допрос Януковича в качестве свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

Именно тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время перерыва в заседании суда зачитал экс-президенту сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям властей РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, и ведении агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.