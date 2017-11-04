Государственная спецслужба транспорта - часть сектора безопасности - Порошенко поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих, работников и ветеранов Государственной специальной службы транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника.

«Государственная специальная служба транспорта всегда была и остается неотъемлемой частью сектора безопасности и обороны государства», - подчеркнул глава государства в своем приветствии, размещенном на его официальном сайте.

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«Тысячи километров железных дорог и мостов, построенных военными железнодорожниками, являются примером укрепления и приумножения славных боевых традиций и трудовых свершений. И сегодня, в сложных условиях защиты и обороны, разминирования и заграждения транспортных артерий, восстановления мостовых переходов, инженерного оборудования позиций войск, укрытий для личного состава и техники вы демонстрируете чрезвычайный уровень готовности к выполнению задач по назначению», - подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил военных железнодорожников за героизм, отвагу и верность народу Украины.

«Желаю крепкого здоровья, повседневного жизненного вдохновения, успешной службы во имя процветания родной Украины. Пусть судьба щедро дарит вам и вашим семьям мир, достаток, радость, любовь и благополучие», - добавил президент.