Лавров анонсировал встречу "серого кардинала" Кремля и спецпредставителя США по Украине

Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшее время проведет встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой американского внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном, состоявшейся в Маниле, передает ТАСС.

"Затрагивали вопросы украинского кризиса. Напомнили о том, что и президент США, и госсекретарь обещали нам, что в ближайшее время приедет специальный представитель США по украинскому урегулированию Волкер. Рекс Тиллерсон подтвердил, что такой контакт с нашим представителем Владиславом Сурковым запланирован и состоится в самое ближайшее время", - сказал Лавров.

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"Это будет интересно, потому что Волкер уже объехал немало столиц, включая Киев, Париж, Берлин, Лондон, и нам будет интересно, какое представление о нынешнем положении дел составил американский специальный представитель", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Тиллерсон 7 июля назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, курирующим ведение переговоров относительно ситуации в Украине.

23-24 июля Волкер побывал в Украине, в частности, посетил Авдеевку и Краматорск, где заявил, что на Донбассе не замороженный конфликт, а «горячая война».