Необходимо усилить работу по выявлению российских агентов для их обмена на украинских пленных в РФ - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отмечает необходимость усиления работы контрразведки по выявлению российских агентов для их обмена на украинских пленных в РФ.

Об этом говорится в его сообщении на сайте СНБО по случаю дня рождения украинского режиссера Олега Сенцова, который с весны 2014 незаконно удерживается в российских тюрьмах.

Читайте такжеВ Киеве активисты поздравили Сенцова с днем рождения (фоторепортаж, видео)

«Третий год он встречает его в застенках русского гестапо. С первого дня ареста он держался мужественно и достойно. Его не смогли сломить ни пытки, ни обещания освобождения в обмен на сотрудничество, именно поэтому российское ФСБ не делало из его процесса телевизионного шоу, именно поэтому его продолжают держать за решеткой», - заявил Турчинов.

«Сенцов, Сущенко, Кольченко ... Очень больно, что к этому беззаконию Путина начали привыкать не только за рубежом, но и в Украине. Это недопустимо», - подчеркнул он.

«Мы не можем останавливать борьбу за освобождение наших граждан, пока хоть один украинский патриот незаконно находится за решеткой в России! Не хватает аргументов, чтобы заставить РФ освободить захваченных заложников? Необходимо их находить, активизировав усилия контрразведки и военных в выявлении российской агентуры, военных преступников и коллаборационистов, которые можно обменять на наших патриотов!», - считает Турчинов.

Он призвал Сенцова держаться и пообещал, что Украина будет бороться за него до победы.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали. Российский суд 25 августа 2015 объявил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Сенцов родился 13 июля 1976 года.