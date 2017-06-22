НАПК начинает полную проверку 20 деклараций депутатов, судей и прокуроров

21:55, 22 июня 2017
Политика
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Среди лиц, декларации которых будут проверять, фигурируют народные депутаты.

Проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней / фото УНИАН

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о проведении полной проверки деклараций 20 человек, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы.

Как сообщает пресс-служба НАПК, решение принято на очередном заседании агентства.

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Среди лиц, декларации которых будут проверять, фигурируют народные депутаты, судьи и сотрудники органов прокуратуры.

Полную проверку этих деклараций поручено провести члену Национального агентства - заместителю председателя Руслану Радецкому.

Проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день за днем принятия решения.

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Теги: #НАПК#проверка деклараций