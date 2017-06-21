Пресс-секретарь Кучмы рассказала, когда состоится следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске
19:50, 21 июня 2017Политика
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Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе планируется провести в начале июля.
Заседание запланировано на начало июля / фото УНИАН
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) запланировано в Минске на 5 июля. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
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"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 5 июля", - сказала она.
Как сообщал УНИАН, сегодня члены ТКГ поддержали обращения местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.
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