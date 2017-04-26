Киев будет бороться за то, чтобы новым президентом ПАСЕ стал тот, кто уважает права человека – МИД

Украина будет бороться за то, чтобы новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стал человек, который уважает права человека, верховенство права и отстаивал принципы организации.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца в эфире одного из украинских телеканалов.

«В контексте Педро Аграмунта однозначно могу сказать, что любой руководитель любой международной организации, а Парламентская ассамблея является органом Совета Европы, он должен отстаивать принципы, ценности и нормы этой организации, чего не было в его случае ни разу за период его каденции. И это касается не только Сирии и его визита в Сирию с российскими представителями, это касается и его заявлений, касающихся возвращения полномочий российской делегации, которая не исправила свои нарушения, поэтому санкции против нее и остаются», - заявила Беца.

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«Нам нужно бороться ради того, чтобы организацию (ПАСЕ – УІНАН) возглавляли люди, которые действительно представляют эту организацию, которые дорожат вопросами верховенства права, прав человека, и которые действительно отстаивают принципы организации», - добавила пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт, депутаты Хорди Шукла и Ален Детекс посетили Сирию вместе с делегацией российских депутатов.

Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были введены против нее в апреле 2014 года в связи с аннексией Крыма.

24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с должности президента ассамблеи из-за его поездки с российской делегацией в Сирию.

Ряд других депутатов поддержали требования Украины и призвали Аграмунта подать в отставку. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился.

Член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко сообщала, что Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением о своем статусе по результатам этих слушаний.