Сестра Савченко назвала соучастника похищения украинской летчицы

В ходе слушания дела была допрошена представитель стороны потерпевшей - сестра Савченко Вера, сообщает ЛІГА.net.

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Она заявила, что располагает информацией о причастности Плотницкого к похищению и незаконному вывозу украинской летчицы на территорию Российской Федерации.

Соучастником похищения сестра Савченко назвала так называемого экс- начальника "контрразведки ЛНР" Владимира Громова.

Следующее судебное заседание состоится 10 ноября в 17:00.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Подольский райсуд Киева разрешил проведение заочного рассмотрения дела главаря «ЛНР» Плотницкого.

Плотницкий обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса. 17 июня 2014 года по преступному приказу Плотницкого боевики возглавляемого им незаконного вооруженного формирования «батальон «Заря» совершили вооруженное нападение на военнослужащих 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» Вооруженных сил Украины и захватили в плен старшего лейтенанта ВСУ Надежду Савченко.

23 июня Савченко незаконно была переправлена через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.