Суд в Киеве перенес заседание по делу главаря "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня по ходатайству адвоката Плотницкого, который утверждал, что его подзащитный не был должным образом уведомлен о судебном заседании, а, следовательно, сторона защиты не имела возможности подготовиться к заседанию.

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Также ожидалось, что сегодня суд допросит в качестве свидетелей народного депутата Надежду Савченко, ее сестру и мать, но они по неизвестным причинам не явились в суд.

Таким образом, следующее судебное заседание должно состояться 1 ноября в 10.00.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Подольский райсуд Киева разрешил проведение заочного рассмотрения дела главаря «ЛНР» Плотницкого.

Плотницкий обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.

17 июня 2014 года по преступному приказу Плотницкого боевики возглавляемого им незаконного вооруженного формирования «батальон «Заря» совершили вооруженное нападение на военнослужащих 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» Вооруженных сил Украины и захватили в плен старшего лейтенанта ВСУ Надежду Савченко. 23 июня Савченко незаконно была переправлена через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.