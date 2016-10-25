В ЕС сомневаются в "шпионаже" Сущенко, задержанного в России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на международной конференции «Безопасность журналистов в Украине. Прекращение безнаказанности» сегодня в Киеве.

Мингарелли заявил, что ЕС осуждает нелегальное задержание журналиста в Москве.

«Мы осуждаем нелегальное задержание в Москве Романа Сущенко, корреспондента «Укринформа». В Москве ему предъявлено обвинение в «шпионаже». Мы, безусловно, ставим под сомнение такие обвинения», – заявил он.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну». Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко проходят в закрытом режиме.

27 октября Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест Сущенко.