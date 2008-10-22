Яценюк признался, что ему сложно было уломать Ющенко

Экономический кризис не сможет быть разрешен без урегулирования политического кризиса.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что «это взаимосвязанные вещи, и сегодня никому не удастся обдурить, простите, друг друга». «Или мы объединяемся вокруг преодоления и экономического, и политического кризиса и находим общий выход, или не будет принят ни один, ни другой пакет законодательства (речь идет о том, что должны быть приняты законопроекты, касающиеся преодоления экономического кризиса, а также те, которыми предусмотрено финансирование парламентской избирательной кампании – УНИАН)», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Председатель Верховной Рады отметил, что необходимо согласовать повестку дня парламента и работать «без заблокированного парламентского зала». Он подчеркнул: «Мне очень сложно было договориться на прошлой неделе о том, чтобы деятельность украинского парламента была возобновлена, но сейчас возникает вопрос: так за что боролись?».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в таком случае не нужно было возобновлять деятельность парламента для того, чтобы в первый же день работы он был «заблокирован фракцией, которая фактически поддерживает украинское правительство, нуждающееся сегодня в поддержке».