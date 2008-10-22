Яценюк признался, что ему сложно было уломать Ющенко
«Так за что боролись?»
Экономический кризис не сможет быть разрешен без урегулирования политического кризиса.
Об этом председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сказал в интервью журналистам.
Он отметил, что «это взаимосвязанные вещи, и сегодня никому не удастся обдурить, простите, друг друга». «Или мы объединяемся вокруг преодоления и экономического, и политического кризиса и находим общий выход, или не будет принят ни один, ни другой пакет законодательства (речь идет о том, что должны быть приняты законопроекты, касающиеся преодоления экономического кризиса, а также те, которыми предусмотрено финансирование парламентской избирательной кампании – УНИАН)», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.
Председатель Верховной Рады отметил, что необходимо согласовать повестку дня парламента и работать «без заблокированного парламентского зала». Он подчеркнул: «Мне очень сложно было договориться на прошлой неделе о том, чтобы деятельность украинского парламента была возобновлена, но сейчас возникает вопрос: так за что боролись?».
А.ЯЦЕНЮК отметил, что в таком случае не нужно было возобновлять деятельность парламента для того, чтобы в первый же день работы он был «заблокирован фракцией, которая фактически поддерживает украинское правительство, нуждающееся сегодня в поддержке».