Тимошенко опасается, чтоб Ющенко не поступил с Литвиным как с Морозом

Премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ и Партия регионов не ведут переговоры о создании парламентской коалиции. Об этом она заявила сегодня в эфире «5 канала».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Партия регионов сегодня активно готовится к досрочным выборам в Верховную Раду Украины.

«Сегодня, когда разрушена демократическая коалиция Президентом и частью его команды, Партия регионов с большим удовольствием идет на выборы. Никаких переговоров о создании какой-либо другой коалиции (кроме как между БЮТ, НУ-НС и Блоку Литвина – УНИАН) не ведется. Партия регионов радуется такой бездарной политике, и они пошли на досрочные выборы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что БЮТ работает над возобновлением усиленной демократической коалиции с участием Блока Литвина.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на сегодняшний день нет никакой реакции в отношении вхождения Блока Литвина в эту коалицию.

Также она высказала опасения, как бы «Наша Украина» и Президент Виктор ЮЩЕНКО не поступили с Владимиром ЛИТВИНЫМ так же, как в свое время с лидером Социалистической партии Украины Александром МОРОЗОМ – практически «вытолкнув его из демократической коалиции».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в случае объявления досрочных парламентских выборов, БЮТ примет в них участие и будет добиваться получения 51% голосов.

На вопрос, удастся ли в случае досрочных выборов изменить закон и ввести открытые партийные списки, лидер БЮТ сказала, что в случае объявления досрочных выборов – времени на это не будет.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли в БЮТ, как в демократических европейских партиях, переизбрание лидера, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Безусловно… Если соберется съезд, найдет более достойного лидера, кто может лучше служить Украине, – это право партии и право съезда».

При этом она подчеркнула, что практически все партии в Украине – лидерского типа и для того, чтобы они превратились в партии европейского типа, нужно поработать еще некоторое время, но партии «уничтожать не нужно».