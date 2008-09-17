Черновецкий рассказал, чего он теперь ждет от Тимошенко

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что уже скоро будет подписано новое коалиционное соглашение между БЮТ, Партией регионов и Блоком Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

На вопрос, что, по мнению мэра, может означать заявление Арсения ЯЦЕНЮКА об отставке с должности председателя Верховной Рады, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил, что считает этот поступок мужественным.

«Он полностью выполнил коалиционное соглашение, подписанное БЮТом и НУ-НС», - подчеркнул мэр Киева, добавив: «Теперь мы ждем в обществе такого же поступка от премьер-министра, который тоже должен уйти в отставку».

Кроме того, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил мнение, что такой шаг А.ЯЦЕНЮКА может свидетельствовать о существовании договоренностей о создании новой коалиции.

«Я полагаю, что этот шаг может свидетельствовать о следующем: подписание коалиционного соглашения с новыми фигурантами близко, и на должность спикера претендует Владимир ЛИТВИН. У меня такие просто ощущения. А коалиционное соглашение будет подписано между БЮТ, Партией регионов и фракцией Блока Литвина», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.