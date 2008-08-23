Всемирный банк предлагает Украине еще одно соглашение ВТО

Присоединение к соглашению Всемирной торговой организации «О государственных закупках» принесет выгоду Украине, заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

По словам М.РАЙЗЕРА, Украина взяла на себя обязательство присоединиться к этому соглашению. Эти обязательства подразумевают, что на первом этапе Украина получит статус страны-наблюдателя, а также начинает переговоры о полном присоединении через год путем внесения предложения. Чтобы внести предложение, заслуживающее внимания, Украине, вероятно, понадобится внедренный в практику закон о госзакупках, который отвечает стандартам соглашения, отметил М.РАЙЗЕР.

«После присоединения поставщики Украины смогут воспользоваться преимуществами правил соглашения в тех странах, которые уже к нему присоединились. И наоборот. Государство также сможет воспользоваться выгодами этого режима, а именно: при наличии конкуренции цены на товары и услуги, как правило, ниже», - сказал М.РАЙЗЕР.

«Это хорошие новости и для налогоплательщиков... Они получат больше услуг от государства в обмен на уплаченные налоги - точно так же, как потребители в частном секторе получают товары лучшего качества или по более низкой цене при либеральном торговом режиме», - добавил он.

М.РАЙЗЕР подчеркнул, что одна из ключевых функций любого государства заключается в эффективном расходовании налогов, и это также подразумевает его (государства) ответственность перед гражданами за расходование их средств.

«Большинство государств выделяют значительные суммы собранных налогов на зарплату и социальные выплаты. Но в то же время они являются очень важными экономическими игроками, закупая работы, товары и услуги для выполнения своих обязательств. Система государственных закупок призвана гарантировать, что государство закупает товары и услуги высокого качества и по конкурентным ценам. Если этого не происходит, налогоплательщики платят больше или получают от государства меньше в счет уже уплаченных налогов», - подчеркнул М.РАЙЗЕР.

«Действительно высококонкурентные государственные закупки обеспечивают значительную экономию бюджетных средств. До нескольких процентов ВВП», - отметил эксперт.