Журналисты телеканалов 1+1 и 2+2 инициируют петицию об отмене дипломатических паспортов для депутатов ВР

Редакционные коллективы проектов «Гроші», «Секретные материалы» и «Люстратор 7.62», которые выходят на телеканалах 1+1 и 2+2, обратились к Президенту Украины с петицией об отмене дипломатических паспортов для народных депутатов.

«Раз депутаты Верховной Рады уже два года не могут принять необходимые для аннулирования виз законы, то пусть тогда стоят в очередях в консульства как обычные люди. И доказывают наличие средств на поездки при доходах в 6 тыс грн в месяц», - заявил ведущий и креативный продюсер программы «Гроші» Александр Дубинский.

Соответствующая петиция уже зарегистрирована на сайте Президента Украины, для ее рассмотрения необходимо собрать 25 тыс. подписей. Подписать электронную петицию можно по ссылке.

Инициатором петиции выступил шеф-редактор программы «Люстратор 7.62» на телеканале 2+2 Владислав Сидоренко.

Напомним, что «Люстратор 7.62» - первая программа на украинском телевидении, журналисты которой не только делают сенсационные расследования на общественно значимые темы, но и добиваются люстрации участников коррупционных схем.

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