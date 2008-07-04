Доний: возможности досрочных выборов осенью просто не существует

На будущей неделе в Верховной Раде Украины не будет результативных голосований, допускает народный депутат Олесь ДОНИЙ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, будет ли эффективной работа Верховной Рады на следующей пленарной неделе.

“На сегодня парламент находится в ступоре, и его кризис не имеет решения. Сейчас никаких возможностей для результативного голосования нет, ведь коалиция не провела эффективных переговоров с другими фракциям о возможности позитивного участия в голосовании за выдвигаемые законопроекты. Предложения о создании новой коалиции в составе НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина на данный момент не нашли поддержки ни в одной из этих политических сил. Другое дело, что могут состояться кулуарные договоренности между лидерами фракций коалиции и оппозиции, но это будет касаться лишь отдельных вопросов, законопроектов”, - объяснил О.ДОНИЙ.

Он также отметил, что оппозиционные фракции ВР не принимают участия в голосовании, чтобы доказать, что коалиции не существует.

Говоря о перспективах парламента шестого созыва, он отметил, что если с 1 сентября Верховная Рада не сможет начать свою работу, то другого пути как перевыборы не будет ни для Рады, ни для общества.

Вместе с тем, О.ДОНИЙ подчеркнул, что “на сегодняшний момент технических возможностей для проведения выборов в Верховную Раду осенью этого года просто не существует”.