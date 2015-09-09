ОБСЕ отказалась наблюдать за псевдовыборами в "ДНР" и "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ Тана де Зулуета.

Она напомнила, что миссия работает на местных выборах в Украине по приглашению украинской власти по собственной методологии. «Один из принципов ОБСЕ - мы всегда работаем по приглашению государства - члена организации», - объяснила де Зулуета.

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«Мы не можем принимать приглашение какого-то образования, которое не является государством-членом ОБСЕ и которое не сможет обеспечить необходимые условия для организации и проведения выборов - УНИАН)», - сказала де Зулуета, отвечая на вопрос о том, могут ли наблюдатели ОБСЕ участвовать в наблюдении за такими псевдовиборами на тех территориях Донбасса, которые не подконтрольны Украине.