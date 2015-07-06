Квиташвили: я недооценил ту машину бюрократии, которая здесь была

Об этом в интервью "5 каналу" рассказал министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, передает Гордон.

Глава Минздрава сообщил, что узнал о намерении фракции БПП инициировать его отставку из СМИ. "Я узнал об этом по телевидению и из прессы. Со мной ни председатель фракции, никто другой не общался", – подчеркнул Квиташвили.

По словам министра, неожиданностью для него стала не столько инициатива его возможной отставки, сколько скорость принятия данного решения. "Это долго готовилось, варилось, но для меня было удивительно, что такая эскалация этой темы была за дни фактически", – сказал глава Минздрава.

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По словам Квиташвили, ему удалось изменить не только систему госзакупок, но и администрирование госпрограмм. "Все концентрируются на торгах, а там есть проблемы и по номенклатуре, и по раздаче по стране", – подчеркнул министр.

Он также сообщил, что его команде удалось восстановить сотрудничество со многими международными организациями, которые уже не хотели работать с Минздравом из-за проблем коммуникации.

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"На их письма не отвечали, на их встречи не приходили, по-английски с ними не говорили. Вот, кстати, когда речь идет о госзакупках, закон более или менее нормальный есть, но даже с ним международные организации пока не совсем готовы работать. Они и не были, кстати, готовы. Мы показывали им, что мы другая команда, что не хотим делать откаты и т.д. И международное сообщество начало реагировать на нас. Так же и внутреннее медицинское сообщество, и фармацевтическая индустрия, с которой мы каждую неделю встречаемся. Имидж Минздрава нам как-то удалось поднять", – считает Квиташвили.

Министр считает, что его наибольшей ошибкой за время работы в Министерстве стала недооценка украинской бюрократии. "Я недооценил ту машину бюрократии, которая здесь была. Ошибкой было обещать что-то в короткие сроки, что потом стало невозможным", – отметил глава Минздрава.

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Квиташвили, сообщил, что в начале работы над новыми законами в феврале он пообещал внести их на рассмотрение парламента в ближайшее время. "Когда я это сделал, один хороший юрист сказал: "Вы что, в марте думаете"? Ну ясно, что в марте. Он говорит, что невозможно. Как невозможно? По его мнению, даже к июню невозможно. И начал мне говорить о согласовании, Кабмине и еще что-то. Я думал, что они шутят или пугают меня. Это же в феврале было, а вот уже начало июля, и ничего в Раде нет! Было ошибкой недооценивать эту ситуацию", – рассказал министр.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Квиташвили заявил о своем решении уйти в отставку с поста министра здравоохранения Украины и объявил, что написал заявление. По его мнению, если он останется на посту министра, это повредит стране.