Около 100 украинских политзаключенных встретят Рождество за решеткой в России - МИД

МИД обратилось к международному сообществу, чтобы оно продолжила давление на Кремль для освобождения всех политических заключенных.

Российская Федерация незаконно удерживает около 100 украинцев, которые вынуждены встречать Рождество в российских тюрьмах.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Facebook Министерством иностранных дел Украины.

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Так, в обращении освобожденные политзаключенные призвали мировое сообщество способствовать освобождению всех политических заключенных в России и на временно оккупированных территориях.

В видео, в частности, снялись Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович и Владимир Балух.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Среди украинцев, вернувшихся домой - Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе и другие.

В РФ в рамках обмена направили, в частности, бывшего зенитчика "ДНР" Владимира Цемаха и обвиняемого в госизмене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Цемаха, который является фигурантом дела о крушении рейса MH17, перед обменом допросили нидерландские следователи.