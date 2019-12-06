В «Слуге народа» считают, что на встрече в «нормандском формате» на Зеленского будут давить и пытаться взять в «осаду»

Яременко ожидает, что Зеленский не пересечет собственные «красные линии».

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко считает, что на президента Владимира Зеленского во время встречи в «нормандском формате» будут давить и пытаться взять в «осаду».

Такое мнение Яременко высказал на своей странице в Facebook.

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«Чего ожидать от «Нормандии»? Прежде всего, я ожидаю и искренне верю, что президент Зеленский выстоит и не пересечет собственные «красные линии». Это будет один из самых важных дней в жизни президента Зеленского. На него будут системно давить и угрозами, и лестью с обещаниями; возможно попытаются взять в «осаду», чтобы через много часов переговоров предложить «крошечный компромиссик», а взамен - конец пыток и возможность показать всему миру, что он договорился, а предшественник не смог. Это надо будет отбросить и выстоять», - заявил он.

По словам Яременко, никто и ничто не имеет значения, кроме реалистического плана мира, но именно реалистического. «Красные линии» Зеленского делают план реалистическим и с точки зрения международного права, и с точки зрения сохранения внутреннего мира в Украине (а это даже важнее мира с Россией). Важно также, что перед началом переговоров и президент, и его переговорная команда четко заявили, что понимают и воспринимают нормально возможность того, что никаких договоренностей не будет. Это важно, чтобы оппоненты даже не планировали «поймать» украинскую делегацию на завышенных ожиданиях и стремлении им соответствовать (это постоянная трагическая ошибка Порошенко)», - подчеркнул Яременко.

«Зачем же ехать на переговоры с такими низкими ожиданиями? Дело в том, что критики президента Зеленского на самом деле добиваются замораживания не конфликта, а переговоров с РФ. Замораживание с 2017 года переговоров с РФ ничего Украине не дало», - отметил Яременко.

По его словам, переговоры дают не только надежду, но и лучшее понимание врага, и переговоры с РФ является способом консолидации поддержки Украины со стороны международного сообщества.

Поэтому, по мнению парламентария, если единственным практическим результатом встречи в «нормандском формате» станет договоренность продолжать переговоры - это будет положительный для Украины результат.

«Конечно, украинская делегация ставит более амбициозные цели - попытаться достичь понимания прочтения увязки вопросов выборов и передачи Украине контроля над границей с РФ. Да, есть вопрос окончательного прекращения огня, вывода войск, обмена пленными. Есть вопрос политического пакета. Но самой сложной является все-таки созданная Минскими договоренностями дилемма: «чтобы вернуть Украине территории, нужны выборы, которые невозможны без контроля над территориями». Распутать этот клубок «мирных планов Порошенко-Путина» было и будет непросто. Но без мирных переговоров это однозначно никогда не случится. Поэтому ехать на переговоры и отстаивать наше видение нужно. А вот надеяться на прорывы - пока нет», - резюмировал Яременко.

Как сообщал УНИАН, встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.