У Порошенко еще не определились с кандидатурой главы Комитета по налоговой и таможенной политике - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам координатор парламентской коалиции Олег Ляшко.

По его словам, в этой фракции по данному поводу «есть противоречия, ибо Порошенко настаивает на кандидатуре Нины Южаниной, а группа “УДАР” - на кандидатуре Оксаны Продан».

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Ляшко подчеркнул, что руководство в этом комитете ВР является квотой именно фракции «БПП». «Пусть они между собой разберутся, поскольку это, безусловно, их квота, а когда они определятся, то мы поддержим эту кандидатуру», - сказал Ляшко.

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Как известно, данный комитет возглавляет Роман Насиров, но в связи с назначением на должность председателя Государственной фискальной службы он должен сложить депутатские полномочия.