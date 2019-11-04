В ЕС напоминают, что заказчики убийства Гандзюк до сих пор не наказаны

В Евросоюзе подчеркивают, что активистам в Украине надо гарантировать безопасные условия.

В Европейском Союзе напоминают, что заказчики убийства активистки Екатерины Гандзюк до сих пор не наказаны.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в микроблоге Twitter.

Читайте такжеВ ВР инициируют создание ВСК для контроля за расследованием нападений на Гандзюк и других активистов «Сегодня исполняется один год со дня смерти Екатерины Гандзюк. Как подчеркнул комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, дело не забыто. Заказчики до сих пор не привлечены к ответственности. В Украине нужно гарантировать безопасные условия для активистов гражданского общества», – отмечают в представительстве.

Справка УНИАН. Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. По делу о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

6 июня суд приговорил организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

По делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский. Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.