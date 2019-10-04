Рада начала рассмотрение вопроса о назначении на должности членов ЦИК (онлайн-трансляция)

Вопрос представляет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос представляет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

По его словам, одним из приоритетов парламента является формирование компетентного, независимого и непредвзятого состава ЦИК.

«Учитывая это, президентом Украины на основе предложений депутатских фракций и групп... внесено представление о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии», - сказал Стефанчук и озвучил перечень фамилий, указанных в представлении.

Как сказал Стефанчук, эти люди обладают знаниями относительно украинского и международного избирательного права, подавляющее большинство из них являются профессиональными юристами.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

3 октября Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК.

Президент предлагает назначить на должности членов ЦИК Оксану Боярчук, Юрия Буглака, Елену Гатауллину, Андрея Гевко, Викторию Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александру Кармазу, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого и Юрия Фрицкого.