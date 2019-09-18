"Я ожидал этого": Вятрович прокомментировал увольнение и заговорил о своем преемнике

Вятрович считает, что Лариса Ницой, кандидатуру которой активно обсуждают в соцсетях, не является подходящим специалистом на эту должность.

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что для него увольнение не стало неожиданностью.

Об этом он сказал в комментарии Главреду.

"Очень надеюсь, что нет отката назад, и пересмотра решений не будет. От центрального органа исполнительной власти я получил заверения в том, что Украинский институт национальной памяти сохранит свой статус, а непосредственно от премьер-министра Украины Алексея Гончарука - заверения в том, что сохранятся ключевые направления деятельности Института", - сказал Вятрович.

При этом Вятрович отметил, что для него увольнение не стало неожиданностью.

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"Я ожидал этого после переформатирования Кабинета министров. Имел несколько встреч с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым знаком еще со времен Майдана. Собственно, мы оговаривали, каким образом будет происходить мое увольнение с должности директора Украинского института национальной памяти, которое произошло сегодня", - объяснил он.

Также Вятрович затруднился ответить, кто будет его преемником.

"Соответственно, только по результатам конкурса мы узнаем о том, кто займет эту должность. Надеюсь, что это будет человек, который будет понимать важность политики восстановления и сохранения национальной памяти", - добавил он.

В то же время Вятрович считает, что Лариса Ницой, кандидатуру которой активно обсуждают в соцсетях, не является подходящим специалистом для этой должности.

"Не думаю, что Лариса Ницой является специалистом в той области, что соответствует этой должности. Она скорее является человеком, который занимается вопросами языка. Мы же говорим о другом - о национальной памяти. А это то, что все-таки связано с пониманием истории", - резюмировал Вятрович.

Владимира Вятровича уволили с должности председателя Украинского института национальной памяти, которую он занимал с 2014 года.