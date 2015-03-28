В Раде появился законопроект об уголовной ответственности за несогласие признать РФ агрессором (документ)

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за публичное отрицание факта военной агрессии страной, которая признана агрессором.

Соответствующий законопроект №2486 зарегистрирован в ВР 27 марта, по данным парламентского сайта, документ передан на рассмотрение руководству.

Авторами документа являются народные депутаты Олег Ляшко и Юрий Чижмарь, который и разместил копию законопроекта на своей странице в Facebook.

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Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

«Аналогичные действия, совершенные представителем власти, или повторно, или по предварительной договоренности группой лиц наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Как сообщал УНИАН, 27 января Верховная Рада приняла постановление, согласно которому признала Российскую Федерацию государством-агрессором.