Геращенко считает задержание чиновников во время заседания Кабмина "прививкой для всех коррупционеров"

Народный депутат из фракции «Народный фронт», член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко считает задержание чиновников во время заседания правительства «прививкой для всех коррупционеров страны».

Об этом сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

По словам Геращенко, у Министерства внутренних дел достаточно доказательств для доказательства вины задержанных руководителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

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«В материалах достаточно доказательств не только для того, чтобы избирать меру пресечения - там достаточно доказательств для обвинения. Только вызывают удивление действия отдельных представителей Генпрокуратуры, тот же прокурор Шевченко, который на заседании Правительства подписал подозрение Бочковскому и его заму, дал заднюю и усомнился», - сказал Геращенко.

«Если бы арест не был публичным, этого ареста также не могло быть, поскольку этот чиновник, Бочковский, был завязан во многих схемах, таких, что когда страна узнает, так дрогнет», - подчеркнул Геращенко.

Он также сообщил, что в пятницу состоялась коллегия МВД, на которую были приглашены областные руководители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По словам Геращенко, «там министр Арсен Аваков сказал, что, если каждый из них будет работать со следствием и расскажет, как на самом деле строилась работа ГСЧС, их участь будет облегчена».

По словам Геращенко, «уже четыре руководителя областных управлений дали показания о том, как они требовали ежемесячно средства и возили их в Киев, и многое другое». «Поэтому есть вещи, которые будут приобщены к делу дополнительно, чтобы прокурор не выкрутился», - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, экс-главе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

Следствие просило суд избрать им меру пресечения в виде ареста.

Вместе с тем 27 марта Печерский районный суд Киева принял решение вернуть МВД ходатайство об аресте Бочковского в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения им преступления.

Также 27 марта Печерский суд вернул МВД ходатайство об аресте Стоецкого в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения преступления.

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После этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ходатайство об аресте Бочковского было отозвано из суда в связи с необходимостью дополнить материалы дополнительными статьями обвинения.

Сегодня, 28 марта, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 1840 тыс. гривен.

Также сегодня суд освободил Стоецкого из-под стражи, поскольку истек 72-часовой срок его задержания.