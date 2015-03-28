Стоецкий объяснил, почему считает предъявленные ему обвинения сомнительными

Бывший заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василий Стоецкий заявляет, что не признает себя виновным и называет предъявленные ему обвинения сомнительными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стоецкий сказал сегодня в интервью журналистам возле Печерского районного суда Киева после того, как следователь МВД освободил его из-под стражи после того как истек 72-часовой срок содержания под стражей.

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«Я, безусловно, не признаю себя виновным. Выдвинутые обвинения весьма сомнительны. Не хочу сейчас говорить обо всем этом - приписывают мне то, что я злоупотреблял служебным положением и воровал бюджетные средства. По своей функции к бюджетным средствам я абсолютно никакого отношения не имею. Я имел отношение к координационному штабу, расселению людей, а к закупке каких-либо горюче-смазочных материалов, взаимодействию с фирмами, которые этим занимались, к открытию каких-то счетов, я не имел», - сказал Стоецкий.

Он добавил, что рассчитывает на объективность следователей, судей и государства. «Я хочу, чтобы все было объективно», - отметил Стоецкий, пообещав, что даст еще комментарий, если суд изберет ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Как сообщал УНИАН, экс-главе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому и его заместителю Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

Следствие просило суд избрать им меру пресечения в виде ареста.

Вместе с тем 27 марта Печерский районный суд Киева принял решение вернуть МВД ходатайство об аресте Бочковского в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения им преступления.

Также 27 марта Печерский суд вернул МВД ходатайство об аресте Стоецкого в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения преступления.

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После этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ходатайство об аресте Бочковского было отозвано из суда в связи с необходимостью дополнить материалы дополнительными статьями обвинения.

Сегодня, 28 марта, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 184 тыс. грн.

Также сегодня суд освободил Стоецкого из-под стражи, поскольку истек 72-часовой срок после его задержания.