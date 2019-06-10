Страны G20 хотят изменить правила налогообложения технологических гигантов

Большая двадцатка будет бороться с усилением напряженности в торговой сфере в мире и хочет изменить международную налоговую систему для крупных технологических компаний.

Министры финансов и руководители центральных банков стран Большой двадцатки (G20) хотят реформировать международные налоговые правила для крупных технологических компаний, таких, как Google и Facebook.

Об этом они заявили в воскресенье, 9 июня, после двухдневного саммита в японском городе Фукуока, передает DW.

Страны G20 обещают продолжить сотрудничество для "глобально справедливой, устойчивой и современной международной налоговой системы", говорится в отчете экономистов. "Мы приветствуем недавние достижения в сфере прозрачности налогов, включая прогресс в автоматическом обмене информацией о финансовых счетах для целей налогообложения", - подчеркнули представители G20.

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Вместе с тем представители стран Большой двадцатки заявили, что готовы бороться с усиленной торговой напряженностью в мире. Финансовые лидеры ожидают, что рост мировой экономики в этом и следующем году будет умеренным. "Главное, что торговая и геополитическая напряженность усиливается. Мы и в дальнейшем будем работать с этими рисками и будем готовы к дальнейшим действиям", - говорится в заключительном коммюнике саммита.

Встреча представителей G20 состоялась на фоне обострения торгового спора между США и КНР. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что на полях саммита он обсудил вопросы торговли между двумя странами с руководителем Народного банка Китая И Ганом. Впрочем, по словам Мнучина, США и Китай не планируют никаких торговых переговоров до встречи американского и китайского лидеров государств, которая должна состояться во время саммита G20 в Осаке позже в этом месяце.