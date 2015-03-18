Bloomberg назвал семь стран, которые готовы отказаться от санкций против России

По информации агентства, это Кипр, Италия, Греция, Венгрия, Словакия, Австрия и Испания, передает Lenta.ru.

Bloomberg поясняет, что эти выводы были сделаны на основе анализа «гостевой книги» президента России Владимира Путина. Так, в конце февраля в Москве побывал президент Кипра Никос Анастасиадис, в начале марта — итальянский премьер Маттео Ренци, а в апреле в российскую столицу собирается глава правительства Греции Алексис Ципрас.

Что касается Венгрии, Словакии, Австрии и Испании, то эти страны, по утверждению агентства, и ранее выступали против санкций.

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«Вероятнее всего, они (эти семь стран — прим.) откажутся от продления санкций сейчас и будут откладывать решение до последнего момента, до тех пор, пока ограничения не истекут», — заявил директор по внешней политике лондонского Центра европейской реформы Иан Бонд.

В то же время в ЕС есть ряд стран, отмечает Bloomberg, лидеры которых активно выступают за продление и ужесточение санкций против Москвы. Это, в частности, Польша, Великобритания и страны Прибалтики.