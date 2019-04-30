"Ключ на Банковой": военный эксперт объяснил, что нужно для получения от НАТО новой техники

Чтобы получить новую военную технику, нужна политическая воля Киева, считает эксперт.

В НАТО заинтересованы в поставке Украине различных видов вооружения, однако все упирается в отсутствие политической воли Киева.

Такое мнение изданию "Гордон" выразил бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов, комментируя призыв американских конгрессменов передать Украине новую военную технику.

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"Всю каденцию [президента Украины Петра] Порошенко США пытались ему внушить, что нужно заниматься концепцией безопасности, перевооружать армию, переходить на стандарты НАТО. Мы сильно зависим от российских комплектующих, поэтому американские конгрессмены и призывают передать Украине новую военную технику. К тому же для США важно контролировать транспортный коридор Европа – Азия, и Украина тут – ключевая страна. Если мы будем партнером НАТО, то получим американские, канадские или французские самолеты. То же касается натовских танков. Иными словами, в НАТО очень заинтересованы в передаче Украине любых видов вооружения. Нам нужно лишь повернуться к ним лицом, сделать совместную государственную программу перевооружения армии. О каком вооружении может идти речь? Если новая техника, то это будут бронемашины и танки. Если бывшая в использовании, то, скорее всего, корабли и самолеты. То есть они готовы сделать все, чтобы наша армия была способна противостоять российской", – подчеркнул Жданов.

По его словам, украинские военные на Донбассе вынуждены пользоваться устаревшей техникой советских времен.

"Чтобы мы получили новую военную технику из США, нужна политическая воля Киева. Ключ к решению наших проблем в оборонной сфере всегда лежал на Банковой. Американцы предлагали нам очень много самого разного вооружения и военной техники, но Петр Алексеевич и его команда не спешили их принимать. Например, в Балтиморе уже скоро год как стоят под украинским флагом два военных катера, переданных нам США. Их так и не перегнали. Зато тут мы пугаем россиян речными катерами "Гюрза-М" из "Кузницы на Рыбальском". Кроме парадного расчета, который каждый год по Крещатику катается, в войсках не было поступления новых или модернизированных образцов вооружения. На параде в Киеве у нас все красиво, а как приезжаешь на передовую – там старая советская техника в раздолбанном состоянии", – сказал Жданов.

Конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол вместе с конгрессменами Адамом Кинзингером, Брайаном Фитцпатриком и Грегори Пенсом в письме советнику по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джону Болтону отметил, что Соединенные Штаты должны сделать больше для поддержки Украины в ее противостоянии с Россией; в частности, Вашингтон должен передать Киеву новую военную технику.