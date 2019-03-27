В Евросоюзе призвали Россию прекратить обыски в домах крымских татар

В ЕС подчеркнули, что права задержанных крымских татар на адвокатскую защиту должны быть соблюдены.

В Европейском Союзе призвали Российскую Федерацию прекратить обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму.

Об этом заявила спикер Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

«Прежде всего, нам известно об этих обысках домов, которые проводились минувшей ночью российскими властями на незаконно анексованном полуострове, и о дальнейших задержаниях», - заявила Косьянчич.

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В этой связи она напомнила, что 17 марта высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини представила декларацию по Автономной Республике Крым и городу Севастополю, в которой особое внимание уделялось ситуации с правами человека на оккупированном полуострове.

«В заявлении четко отмечается, что ситуация существенно ухудшилась, что жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями фундаментальных свобод, таких как свобода слова, религии и убеждений и права на мирные объединения и собрания», - напомнила представитель ЕС.

Она добавила, что особенно права крымских татар были грубо нарушены из-за закрытия крымскотатарских средств массовой информации, запрет деятельности их органа самоуправления - Меджлиса, и преследования лидеров и членов их общины.

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«Как рекомендовали в ООН, а также в Евросоюзе, Российская Федерация должна прекратить самовольные обыски частной собственности, которая принадлежит крымским татарам, и осуществить все необходимые шаги, чтобы обеспечить возможность реализовать свободу выражения мнения, право на мирные собрания и объединения, свободу убеждений и религии всем в Крыму без никаких дискриминаций по любому признаку», - подчеркнула Косьянчич.

Также спикер добавила, что, в связи с последними обысками и задержаниями, информация о точном местонахождении задержанных лиц была сообщена всем заинтересованным сторонам, а права задержанных на адвокатскую защиту должны быть полностью соблюдены.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, с утра в оккупированном Крыму проводятся обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар, нескольких человек уже задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».