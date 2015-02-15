Яценюк: Россия должна заплатить за восстановление Донецка и Луганска
Россия должна заплатить за восстановление Донецка и Луганска.
Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, пишет Украинская правда.
"О восстановлении Донбасса. Я думаю, что логично ставить вопрос о репарациях со стороны Российской Федерации. Они уничтожили Донбасс. И Россия должна платить за восстановление Донецка и Луганска", - заявил он.
Также премьер добавил: "Они (Россия) уничтожили нашу экономику, они осуществили военную интервенцию, военную агрессию. И они должны нести за это ответственность".
Читайте такжеЯценюк обещает презентовать новую систему льгот и субсидий уже на следующей неделе
Как известно, в декабре 2014 года Яценюк заявил, что Украина подала ряд исков к Российской Федерации, чтобы и компенсировала убытки, причиненные своей военной агрессией против Украины.
Ранее глава правительства озвучивал сумму убытков от боевых действий на востоке Украины в 8 млрд долларов.
"Раньше мы оценивали восстановление инфраструктуры в восемь миллиардов гривен, сейчас гривны можно заменить на доллары", -заявил Яценюк.