Коалиция ушла думать над предложением Януковича

В Верховной Раде объявлен еще один перерыв на 30 минут - до 11.23.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв был объявлен по требованию двух фракций - НУ-НС и БЮТ.

По окончании первого перерыва с трибуны ВР выступила народный депутат, член фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ, которая озвучила требование Партии регионов относительно немедленного выведения украинского миротворческого контингента из Косово. Она отметила, что в ВР зарегистрирован соответствующий проект постановления, и фракция Партии регионов требует включить его в повестку дня.

Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что фракции БЮТ и НУ-НС требуют получасовой перерыв для того, чтобы провести консультации относительно данного проекта постановления.

Как сообщал УНИАН, первым это требование озвучил лидер фракции ПРна брифинге.