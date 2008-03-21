Янукович озвучил новый повод для противостояния в ВР

Фракция Партии регионов требует отзыва украинских миротворцев из Косово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что сегодня на совете фракции при участии специалистов был рассмотрен данный вопрос. «Разобрали детали, которые возникли во время обострения этой ситуации», и «практически единодушно приняли решение, что будет ставить вопрос об отзыве нашего миротворческого контингента из Косово», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что соответствующий проект постановления уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Лидер фракции Партии регионов подчеркнул, что «мы не можем допустить, чтобы наших ребят там убивали». По его словам, Верховная Рада свое решение относительно участия миротворческих сил в Косово принимала «с обязательным пунктом, что мы не участвуем в военных действиях». Однако сейчас там ситуация обострилась, сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что «силы ООН, силы НАТО, которые там присутствуют, они приняли участие в этой операции, а как щит был использован наш полицейский контингент».

По его убеждению, в этой ситуации Министерство внутренних дел должно было «держать на контроле любые действия, направленные на военные операции, и этого не допускать", потому что это «нарушение закона», потому что это «война не наша».

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что "мы ни в коем случае не будем подтанцовывать тем политическим силам мировым, которые сегодня раздувают военные конфликты в мире». «В Косово Украина в дальнейшем не может присутствовать», - отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, фракция намерена призвать народных депутатов и из коалиции, и из оппозиции поддержать постановление об отзыве украинцев из Косово. По его мнению, в результате этого голосования «мы увидим тогда в зале, кто патриоты, и, как говорят, кто занимает другую позицию».