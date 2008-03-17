В НУ-НС намекают, что идея Тимошенко завтра пролетит

Народный депутат Василий ПЕТЕВКА (фракция НУ-НС) прогнозирует, что во вторник, 18 марта, большинство депутатов от "Нашей Украины – Народной самообороны" не поддержат требование БЮТ о проведении досрочных выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета.

Такое мнение он высказал газете "Коммерсант", сообщает сайт Razom .

Как отметил В.ПЕТЕВКА, "Верховная Рада – это не филиал Кабинета министров", и может сама принимать решения, тем более, в парламенте создана соответствующая Временная следственная комиссия.

По его словам, "те материалы, которые собрал Кабмин (о нарушениях, допущенных Киевской горгосадминистрацией), - это их точка зрения».

"Мы создали свою комиссию, и она работает. Если будут выявлены факты, противоречащие украинскому законодательству, будем принимать соответствующие решения", – добавил В.ПЕТЕВКА.

Как сообщал УНИАН, 16 марта премьер-министр, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ не будет принимать участия в работе Верховной Рады до тех пор, пока не будет принято постановление о проведении досрочных выборов мэра Киева.

«Во вторник наше очень жесткое требование – или постановление о досрочных выборах мэра Киева и горсовета, или наша команда в работе не участвует», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что в одном из пунктов коалиционного соглашения демократических сил говорится о необходимости принятия постановления Верховной Рады о срочном объявлении досрочных выборов мэра Киева и горсовета столицы.

«Две демократических команды договорились о том, что это решение будет принято одним из первых. И я верю в то, что наша демократическая коалиция ни при каких обстоятельствах не нарушит свои обязательства перед киевлянами», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.