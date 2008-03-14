В НУ-НС намекнули Яценюку, что он прекрасно обходится без заместителей

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не считает избрание заместителей председателя Верховной Рады первоочередной задачей парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Мы как фракция НУ-НС не видим этот вопрос в качестве первоочередного и ключевого для парламента, хотя он должен быть решен», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Однако, отметил он, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК выступает за доукомплектование президиума парламента. По словам В.КИРИЛЕНКО, об этом спикер говорил во время сегодняшнего заседания лидеров фракций.