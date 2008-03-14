Ехануров говорит, что с российским флотом в Крыму проблем нет

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что на сегодняшний день не существует проблемных вопросов в функционировании в Крыму Военно-Морских сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

«Это был первый вопрос, который я задал сегодня после приземления в Саках нашему командующему (ВМС). Ответ был: проблем нет», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Все вопросы решаются «нормально, по-соседски», добавил он.

Министр уверен, что проблемные вопросы были в середине 90-х годов, но сейчас ни местная власть, ни военные не чувствуют какого-либо дискомфорта в общении друг с другом.

Кроме того, Ю.ЕХАНУРОВ добавил, что недавно в Москве встречался с министром обороны РФ Анатолием СЕРДЮКОВЫМ и не почувствовал, что существуют проблемные вопросы между двумя флотами.