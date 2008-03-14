Мороз, Симоненко, Витренко и еще 8 человек написали письмо Схефферу

11 украинских партий и общественных организаций направили 13 марта письмо к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ с призывом не рассматривать присоединение Украины к Плану действий относительно членства в Альянсе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

По данным пресс-службы, обращение вчера подписали лидеры Коммунистической партии Пётр СИМОНЕНКО и СПУ Александр МОРОЗ. А также - партии "Новая сила", Всеукраинская чернобыльская народная партия, "Русский блок", "Социал-демократический союз", партия "Справедливость", Прогрессивная социалистическая партия, Социал-демократическая партия (объединённая), партия "Киевская Русь" и Партия возрождения украинского села.

Подписавшие обращение уверены, что нейтральная и внеблоковая Украина станет существенной составляющей европейской стабильности и безопасности, а также будет способствовать развитию демократии в Европе.

В письме отмечается, что просьба рассмотреть присоединение Украины к ПДЧ «противоречит воле Украины быть нейтральным государством, зафиксированной в Декларации о государственном суверенитете». Подписанты также обращают внимание, что десятки местных советов уже объявили свои регионы "территориями без НАТО".

"Принятое при таких обстоятельствах решение о присоединении Украины к ПДЧ не будет соответствовать действительным интересам и стремлениям украинского народа и может спровоцировать обострение общественно-политической ситуации в стране", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, в середине января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и спикер Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК направили письмо руководству НАТО с просьбой о присоединении к ПДЧ. Украина рассчитывает, что решение о присоединении может быть принято на апрельском саммите НАТО в Бухаресте.