Порошенко в присутствии Зурабова поговорил с Путиным. Тот угрожает наступлением - СМИ

Об этом сообщает издание "Іnsider" со ссылкой на собственные источники.

В 22:00 журналисты, ожидавшие завершения заседания фракции БПП, стали свидетелями, как из администрации президента вышел посол России Михаил Зурабов.

Позже представитель АП сообщил изданию, что в это время состоялся тяжелый разговор с Путиным в присутствии посла. По словам источника, он длился полтора часа. На заседание фракции президент пришел недовольным.

"Есть проблема с Россией - они угрожают начать наступление и требуют признания сепаратистких республик, а также отказ от вступления в НАТО и ЕС", - рассказал источник издания.

Еще один человек, близкий к президенту, сообщил, что контактов с Москвой не было больше недели, после саммита в Австралии.

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"Если раньше они чуть ли не каждый день говорили по телефону, плюс мы общались через посредников, то сейчас все контакты прекратились. И мы не понимаем, что он задумал", - говорил собеседник издания накануне.

В четверг на рабочей группе по подготовке коалиционного соглашения случился скандал. Причиной стало то, что Блок Порошенко не хотел подписывать документ в редакции, которая предусматривала вступление Украины в НАТО.

Но представители других фракций пункт отстояли.

В пятницу на встрече с общественными активистами Майдана Порошенко дал понять, что очень недоволен этим решением.

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"Вы думаете, что вы сделали лучше, но на самом деле — только хуже. Скоро Альянс сделает заявление, что не может нас принять. Я буду сейчас об этом говорить с Байденом, чтобы этого не делали", - сказал президент активистам.

"Из-за того, что у нас военный конфликт на Востоке, в Альянс нас никто не примет. Зато Путина это только разозлит", - сетуют соратники президента.