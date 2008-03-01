Наша Украина ”должным образом оценила” съезд в Северодонецке

Политсовет партии "Народный Союз Наша Украина” оценил сегодняшний съезд в Северодонецке как источник конфронтации и вражды. Об этом на брифинге заявил председатель партии Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщает официальное интернет-представительство блока “Наша Украина-Народная самооборона”.

“Политсовет нашей партии дал надлежащую оценку собранию, имевшему место в Северодонецке. Мы считаем, что такого рода собрания подменяют реальные проблемы местного самоуправления”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Он выразил убеждение, что “собираться депутатам советов всех уровней со всех уголков страны - с Запада, Востока, Севера и Юга нужно для того, чтобы обсуждать безотлагательные проблемы, стоящие перед местным самоуправлением: проблемы коммунальных тарифов, развития местной инфраструктуры, увеличения полномочий, финансовых ресурсов местного самоуправления, предоставления качественных образовательных услуг, услуг в сфере охраны здоровья”.

“Именно в таком ключе мы видим активизацию работы депутатов всех советов. Если же речь идет об использовании потенциала депутатов местных советов для того, чтобы продолжать сеять вражду между разными регионами внутри неделимого украинского народа, то мы против этого”, - подчеркнул лидер “Народного Союза Наша Украина”.