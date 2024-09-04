днем 5 сентября в Украине ожидается порывистый ветер.

В середине недели, 5 сентября, украинцев ждет очень теплая погода, однако будет наблюдаться порывистый ветер, а на юге еще и дождь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

5 сентября, по ее словам, в Украине будет тепло, до умеренной жары, в течение дня +24...+29 градусов, местами - до +30 градусов.

"Ночью явно свежее, можно даже где-то держать плед или тоненькое одеяло, +14...+19 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко.

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Осадков завтра в большинстве областей не ожидается, но в южной части пройдут местами кратковременные дожди с грозами.

"Восточный ветер предполагается порывистым, порой даже сильным", - предупредила синоптик.

В Киеве, по ее прогнозу, завтра будет ветрено, но тепло - до +28...+29 градусов и сухо.

Штормовое предупреждение в Харькове - что известно

Как сообщал Погода УНИАН ранее, на сегодня, 4 сентября, в Харькове объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидаются порывы северо-восточного ветра со скоростью 15-20 м/с. Непогода будет бушевать и по территории Харьковской области, из-за чего введен І уровень опасности, желтый.

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