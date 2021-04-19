Прогноз погоды в Украине на 19 апреля / фото УНИАН

В понедельник, 19 апреля, дожди полностью покинут Украину. В большинстве областей ожидается облачная с прояснениями погода, температура будет колебаться в пределах +11°...+15°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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  • В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью +4°, днем +13°.
  • Во Львове в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
  • В Луцке будет облачно, ночью +3°, днем +13°.
  • В Ривне в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
  • В Тернополе 19 апреля ночью будет +3°, днем +11°, облачно.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
  • В Ивано-Франковске сегодня ожидается облачная погода, ночью +5°, днем +13°.
  • В Черновцах в понедельник - облачно, ночью +5°, днем +13°.
  • В Виннице сегодня облачно с прояснениями, +4°...+12°.
  • В Житомире в понедельник - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +12°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.
  • В Кропивницком - облачно, температура ночью +4°, днем +14°.
  • В Полтаве сегодня облачно, ливень, температура воздуха +5°...+13°.
  • В Одессе 19 апреля - солнечно, температура ночью +7°, днем +13°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +15°, ясная погода.
  • В Николаеве сегодня будет облачно, ночью +8°, днем +15°.
  • В Запорожье - солнце, температура ночью +7°, днем +15°.
  • В Сумах сегодня облачно, температура воздуха +3°...+12°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью +6°, днем +14°.
  • В Днепре - солнечно, температура ночью +6°, днем +14°.
  • В Симферополе в понедельник - облачно, 9°...+15°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°. 
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +17°.

Народные приметы 19 апреля

19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.

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Автор: Елена Пилипчак