Прогноз погоды в Украине на 19 апреля / фото УНИАН
В понедельник, 19 апреля, дожди полностью покинут Украину. В большинстве областей ожидается облачная с прояснениями погода, температура будет колебаться в пределах +11°...+15°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью +4°, днем +13°.
- Во Львове в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
- В Луцке будет облачно, ночью +3°, днем +13°.
- В Ривне в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
- В Тернополе 19 апреля ночью будет +3°, днем +11°, облачно.
- В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске сегодня ожидается облачная погода, ночью +5°, днем +13°.
- В Черновцах в понедельник - облачно, ночью +5°, днем +13°.
- В Виннице сегодня облачно с прояснениями, +4°...+12°.
- В Житомире в понедельник - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +12°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.
- В Кропивницком - облачно, температура ночью +4°, днем +14°.
- В Полтаве сегодня облачно, ливень, температура воздуха +5°...+13°.
- В Одессе 19 апреля - солнечно, температура ночью +7°, днем +13°.
- В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +15°, ясная погода.
- В Николаеве сегодня будет облачно, ночью +8°, днем +15°.
- В Запорожье - солнце, температура ночью +7°, днем +15°.
- В Сумах сегодня облачно, температура воздуха +3°...+12°.
- В Харькове - облачно, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Днепре - солнечно, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Симферополе в понедельник - облачно, 9°...+15°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +17°.
Народные приметы 19 апреля
19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.
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